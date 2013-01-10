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亚洲 | 2013年 1月 10日 星期四 08:14 BJT

日本股市: 盘初上涨,日圆疲势重现支撑出口类股

路透东京1月10日 - 日本股市日经指数周四盘初上涨,因为日圆走软之势重燃,支
撑出口类股.在过去两个月中日圆曾强劲上涨.
    
    日经指数 上涨0.7%至10,647.75点.东证股价指数 亦涨0.7%至885.1
4点.(完)

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