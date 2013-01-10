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亚洲 | 2013年 1月 10日 星期四 11:52 BJT

日本股市: 早盘收高,受日圆走软和强劲中国出口数据鼓舞

路透东京1月10日 - 日本股市日经指数周四上涨,因日圆再度走软鼓舞了出口股,同时有数据显示中国12月出口增速的回升幅度大于预期,脱离三个月低位,这也提振了此间人气.

日经指数 早盘收市时为攀升0.9%至10,677.74点,深陷"超买"区域.股指的14日相对强弱指标(RSI)为76.3,高于超买分界线70.

日经中国50指数 上扬1.5%,因中国12月出口增速创七个月最高.

东证股价指数 涨1.4%至891.73点.(完)

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