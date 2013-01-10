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亚洲 | 2013年 1月 10日 星期四 14:16 BJT

日本股市: 收高,日圆走软提振出口股上扬

路透东京1月10日 - 日股日经指数周四上扬,因日圆再度走软提振了出口股,此外中国出口数据表现强劲亦扶助提振市场人气.

日经指数 收高0.7%,报10,652.64点,东证股价指数 亦涨1.1%,报889.02点.(完)

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