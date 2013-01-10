更新版-日本股市: 受日圆走弱提振收高,成交量创22个月最大

日本个股：苹果、亚马逊和谷歌参与竞购东芝芯片业务--媒体
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
分析师说,由于对日本央行宽松政策的预期,大型基金和散户投资人持续增持日股.
"有些基金已经针对近期涨势获利了结,不过有些投资人比较慢上车,所以他们还在买进,"大和证券分析师Hikaru Sato说,他还说日经指数正逐渐测试11,000点水平.
东证股价指数 上涨1.1%至889.02点,交投热络,有41.7亿股换手,是2011年3月以来最大成交量.
一位外资银行资深交易员说,有些人对这波涨势仍存疑,许多人选择买进衍生性商品,而不是在股市大举建仓.
日本首相安倍晋三的立场激起外资对日本股市的兴趣.日本财务省数据显示1月5日止的一周,外资买超1,789亿日圆的日本股票,为连续第八周买超.
日经报导,安倍计划提供孙子教育金免税,并对符合资格的人提供购房现金福利.教育机构、房屋销售公司等类股,均因安倍政策而受到追捧.(完)
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
路透3月31日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路 透计算，最近一周汇市投机客在四周来首次削减美元多仓。 截至3月28日当周，投机客整体美元净多仓为152.7亿美元，低于前一 周的184.4亿美元。 上周五美国众议院共和党领袖撤回医保改革议案后，美元受创。 受此打击美元指数 本周稍早跌至11月以来最低点，随后温和反 弹。 不过3月美元下跌0.6%，第一季下滑1.7%。 美元3月颓势的主要原因是美联储。美联储上次会议升息，但坚持原 来预测的今年升息三次。而投资者本预期美联储会暗示2017年至少升息四 次。 “相对温和的态度帮助推动美元大跌，对股市和黄金构成巨大提振， ”Forex.com研究主管James Chen称。 Chen预计未来美元将上涨，因美联储仍然是明确收紧政策的唯一主要 央行。 欧元净空仓降至7,923口，为2014年5月以来最低。 欧洲央行起初暗示可能在结束大规模量化宽松计