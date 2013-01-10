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亚洲 | 2013年 1月 10日 星期四 15:52 BJT

更新版-日本股市: 受日圆走弱提振收高,成交量创22个月最大

分析师说,由于对日本央行宽松政策的预期,大型基金和散户投资人持续增持日股.

"有些基金已经针对近期涨势获利了结,不过有些投资人比较慢上车,所以他们还在买进,"大和证券分析师Hikaru Sato说,他还说日经指数正逐渐测试11,000点水平.

东证股价指数 上涨1.1%至889.02点,交投热络,有41.7亿股换手,是2011年3月以来最大成交量.

一位外资银行资深交易员说,有些人对这波涨势仍存疑,许多人选择买进衍生性商品,而不是在股市大举建仓.

日本首相安倍晋三的立场激起外资对日本股市的兴趣.日本财务省数据显示1月5日止的一周,外资买超1,789亿日圆的日本股票,为连续第八周买超.

日经报导,安倍计划提供孙子教育金免税,并对符合资格的人提供购房现金福利.教育机构、房屋销售公司等类股,均因安倍政策而受到追捧.(完)

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