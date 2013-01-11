更新版-日本股市: 收高并连续第九周上扬,创1988年来最长上涨周期

"投资者对全球经济增长前景的担忧有所缓解,而市场对首相安倍晋三政策的预期仍然很高.此外,日圆走软料会提振出口商获利."SMBC日兴证券股市部部长西广市表示.

日本首相安倍晋三祭出目前为止他最强力的施压,要求将就业增长纳入日本央行的职责范围,在此同时,日本政府通过了1,170亿美元的支出方案,希望能使经济复苏,这也是自金融危机以来最大规模的经济刺激政策.

他对报纸的讲话进一步削弱日圆,周五日圆兑美元报88.93,稍早曾触及两年半低点89.35.

日圆走弱可能使佳能 、马自达 、富士重工 和Nikon Corp 等出口类股受益,这些个股录得2.3%至4.6%的涨幅.

夏普 大涨12.6%至三周高点,因朝日新闻报道称,瑞穗实业银行和三菱东京日联银行正考虑向其提供额外贷款.