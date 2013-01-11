更新版-日本股市: 收高并连续第九周上扬,创1988年来最长上涨周期

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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"投资者对全球经济增长前景的担忧有所缓解,而市场对首相安倍晋三政策的预期仍然很高.此外,日圆走软料会提振出口商获利."SMBC日兴证券股市部部长西广市表示.
日本首相安倍晋三祭出目前为止他最强力的施压,要求将就业增长纳入日本央行的职责范围,在此同时,日本政府通过了1,170亿美元的支出方案,希望能使经济复苏,这也是自金融危机以来最大规模的经济刺激政策.
他对报纸的讲话进一步削弱日圆,周五日圆兑美元报88.93,稍早曾触及两年半低点89.35.
日圆走弱可能使佳能 、马自达 、富士重工 和Nikon Corp 等出口类股受益,这些个股录得2.3%至4.6%的涨幅.
夏普 大涨12.6%至三周高点,因朝日新闻报道称,瑞穗实业银行和三菱东京日联银行正考虑向其提供额外贷款.
东证股价指数 收高1.1%至898.69,有35亿股易手,周四成交量为41.7亿股,为22个月高点.(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。