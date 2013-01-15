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亚洲 | 2013年 1月 15日 星期二 12:05 BJT

日本股市: 因日圆走软而站上32个月高位,夏普受苹果相关报导拖累

"这是因为日圆兑美元进一步下挫.我们预计当前趋势将延续,直到日经指数达到11,000点,而且美元兑日圆触及90日圆水平.届时,日股或将进行箱型盘整,"Shinkin资产管理公司基金经理Naoki Fujiwara称.

但是,夏普股价一度下跌7%,因日本经济新闻周一报导称,苹果公司 削减了当季iPhone 5所需的液晶面板订单,因需求疲弱.

东证股价指数 早盘收涨1.2%,报909.42点,市场交投活跃,成交量与过去90个交易日的整日平均交易量相当.(完)

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