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亚洲 | 2013年 1月 15日 星期二 14:20 BJT

日本股市: 日经指数收在32个月高位,因日圆疲软提振出口股

路透东京1月15日 - 日本股市日经指数周二收在32个月高位,因日圆持续疲弱提振对出口类股的买需,尽管日本官员的谈话抑制日股升势.

日经指数 收涨0.7%,报10,879.08点,为2010年4月以来最高收位.

日经盘初高见10,952.31,之后在日本经济财政大臣甘利明谈话后缩减升幅.甘利明表示,日圆过度贬值将对日本有不利影响.

东证股价指数 升0.8%至906.22点.(完)

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