更新版-日本股市:收于32个月高位,但日本官员关于日圆的言论抑制升势

"经济财政大臣的讲话削弱了市场人气,"瑞穗证券投资信息部资深分析师Masatoshi Sato称.

日本经济财政大臣甘利明在新闻发布会上表示,日圆汇率在经过一段时间上涨后自行进行修正,这反映了日本当前的经济形势.

但他也指出,日圆过度贬值可能推高进口物价,从而对民生产生负面影响.他并未明白指出他理想中的日圆汇率水平.

瑞穗证券的Sato还称,虽然未来几日的消息面因素可能在市场引发短期获利了结,但在央行1月21-22日会议召开前,投资者情绪仍呈正面.

“投资者目前不愿抛售,”Sato称,出口股或将保持坚挺,因市场预期央行或将采取大胆行动推动经济.

出口股带领大盘周二上扬,例如铃木汽车 、Panasonic 、Daikin Industries 、奥林巴斯 上涨2.7-7.7%不等.

不过,夏普 股价跌2.7%,因日本经济新闻周一报导称,苹果公司 削减了当前季度iPhone 5所需的液晶面板订单,因需求疲弱.