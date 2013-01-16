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亚洲 | 2013年 1月 16日 星期三 08:15 BJT

日本股市: 日经指数盘初下滑,出口股遭获利了结

路透东京1月16日 - 日股日经指数周三盘初下跌,结束连续四日涨势,日圆跌势暂停促使投资者了结出口股获利.

日经指数 下滑0.8%至10,788.28点,东证股价指数 跌0.6%,报900.86点.(完)
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