日本股市: 早盘收低,出口股受获利了结打压而下挫

路透东京1月16日 - 日股日经指数周三早盘下跌,或将终止一连四日的涨势,因日圆持续上扬促使投资者了结出口股获利,此外金融股亦走低.

日经指数 早盘收跌1.5%,报10,713.48点.

"这是一次修正行情.部分出口股涨幅适宜,但其它出口股则并非如此,因此我卖出了那些股价上涨但基本面依然疲弱的出口股,例如Panasonic,"Myojo Asset Management首席执行官Makoto Kikuchi称.

"在日本央行会议召开前,投资者可能不会大举抛售,但如果会议结果令人失望,那么日股或将跌至10,200点附近."