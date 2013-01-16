日本股市: 早盘收低,出口股受获利了结打压而下挫

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透东京1月16日 - 日股日经指数周三早盘下跌,或将终止一连四日的涨势,因日圆持续上扬促使投资者了结出口股获利,此外金融股亦走低.
日经指数 早盘收跌1.5%,报10,713.48点.
"这是一次修正行情.部分出口股涨幅适宜,但其它出口股则并非如此,因此我卖出了那些股价上涨但基本面依然疲弱的出口股,例如Panasonic,"Myojo Asset Management首席执行官Makoto Kikuchi称.
"在日本央行会议召开前,投资者可能不会大举抛售,但如果会议结果令人失望,那么日股或将跌至10,200点附近."
东证股价指数 跌1.1%至896.19点,市场交投活跃,主板市场有18.6亿股股票换手.(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。