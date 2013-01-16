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货币新闻 | 2013年 1月 16日 星期三 14:19 BJT

日本股市: 日经指数收挫2.6%创八个月来最大单日跌幅,因日圆反弹

路透东京1月16日 - 日本股市日经指数周三挫跌2.6%,为八个月来最大单日跌幅,因日圆反弹促使投资者对出口股获利进行了结.

日经指数 下跌278.64点至10,600.44点,东证股价指数 则跌2%至888.11.(完)
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