更新版-日本股市: 逆转跌势收高,甘利明称其关于日圆讲话被误解

日经指数 收高0.1%至10,609.64点,此前曾低见10,432.97点.

日本经济财政大臣甘利明周二警告称日圆过度贬值将损及经济之后,美元兑日圆连跌三日.

"市场对官员关于日圆讲话的每个字都非常敏感,在日本央行政策会议之前,可能还会有这类的(官员)评论,"法国巴黎银行首席分析师Shun Maruyama说.

分析师说,1月21-22日日本央行会议之前,日经指数可能交投在10,200-10,900点的区间.

出口股买气不错,丰田汽车 上涨1.3%,本田汽车 涨1.7%,Fanuc 上涨1.5%.

夏普 股价大涨7.3%,消息人士对路透说,夏普可能将其在中国的电视组装厂出售给联想集团,因资金困窘的夏普希望透过出售资产改善公司财务状况.

梦幻客机的日本供应商股价表现疲弱,因欧洲、日本、印度及美国均相继宣布停飞波音 787型客机.

梦幻客机电池制造商GS Yuasa Corp 股价挫低5.0%,生产机翼的三菱重工业 下跌0.2%至471日圆.为梦幻客机供应碳纤元件的Toray Industries 下跌2.0%.(完)