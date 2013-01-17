更新版-日本股市: 逆转跌势收高,甘利明称其关于日圆讲话被误解

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称在圣彼得堡另外一地铁站发现并解除一爆炸装置
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
日经指数 收高0.1%至10,609.64点,此前曾低见10,432.97点.
日本经济财政大臣甘利明周二警告称日圆过度贬值将损及经济之后,美元兑日圆连跌三日.
"市场对官员关于日圆讲话的每个字都非常敏感,在日本央行政策会议之前,可能还会有这类的(官员)评论,"法国巴黎银行首席分析师Shun Maruyama说.
分析师说,1月21-22日日本央行会议之前,日经指数可能交投在10,200-10,900点的区间.
出口股买气不错,丰田汽车 上涨1.3%,本田汽车 涨1.7%,Fanuc 上涨1.5%.
夏普 股价大涨7.3%,消息人士对路透说,夏普可能将其在中国的电视组装厂出售给联想集团,因资金困窘的夏普希望透过出售资产改善公司财务状况.
梦幻客机的日本供应商股价表现疲弱,因欧洲、日本、印度及美国均相继宣布停飞波音 787型客机.
梦幻客机电池制造商GS Yuasa Corp 股价挫低5.0%,生产机翼的三菱重工业 下跌0.2%至471日圆.为梦幻客机供应碳纤元件的Toray Industries 下跌2.0%.(完)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月3日 - 美国电动汽车生产商特斯拉周日宣布，第一季汽车交付量同比大增69%至创纪录的2.5万辆，从去年第四季的交付延迟中复苏。