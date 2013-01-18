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货币新闻 | 2013年 1月 18日 星期五 08:12 BJT

日本股市: 盘初大涨,因宽松预期压低日圆提振出口类股

路透东京1月18日 - 日本股市周五盘初大涨,投资者对日本央行下周将大举放宽政策的预期打压日圆下滑,扶助出口类股上扬.

日经指数 上扬1.7%至10,794.53点,东证股价指数 扬升1.5%报903.93.(完)
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