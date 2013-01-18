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货币新闻 | 2013年 1月 18日 星期五 14:24 BJT

日本股市: 收盘大涨2.9%创22个月最大单日涨幅,周度10连涨

路透东京1月18日 - 日本股市日经指数周五大幅收高2.9%,受出口股大涨推动.市场预期日央行下周会加大宽松政策力度,这会给予日圆更大下行压力.

这是日经指数连续第十周收高.

日经指数 收盘大涨303.66点,创22个月来最大单日百分比涨幅,且创1987年以来最长周度连涨纪录.日本东证股价指数(TOPIX) 亦大幅收高2.4%,报911.44点.(完)
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