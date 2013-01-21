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亚洲 | 2013年 1月 21日 星期一 08:23 BJT

日本股市: 日经指数开盘小跌,对日央行政策预期已被消化

路透东京1月21日 - 日股日经指数周一开盘略微下挫.日本央行开始为期两天的政策会议,对其将采取积极货币政策以应对通缩的预期,上周推动日经指数升至32个月高位.

日经指数 跌0.3%报10,877.66点,东证股价指数 亦下滑0.3%报908.94点.(完)

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