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亚洲 | 2013年 1月 21日 星期一 11:40 BJT

日本股市: 日经指数早盘下滑,因市场已消化央行行动预期

路透东京1月21日 - 日本股市日经指数周一早盘下滑,日本央行开始为期两天的政策会议.股指在上周曾触及32个月高点,因市场预期日本央行将采取大举抗击通缩的措施.

日圆反弹促使股市获利了结,并给数支出口类股构成打压.

"今日似乎很明显是汇率在继续驱动市场,"Investrust执行长Hiroyuki Fukunaga说.

日经指数 早盘跌0.9%报10.820.59点,进一步远离上周二所创32个月高点10,952.31点.东证股价指数 亦下滑0.3%报908.66点.(完)

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