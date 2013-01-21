更新版-日本股市: 获利了结卖压拖累日经指数收跌1.5%,观望央行会议

"投资者似乎相信,日本政府致力于让经济摆脱通缩...他们认为,本次央行政策会议后还会有进一步的宽松政策."法国巴黎银行首席策略师Shun Maruyama表示.他预计年末时日股可能在15,000点."所以即使投资者对近期的涨幅获利了结,他们可能迟早会逢低买入."

他还表示,周一美国因马丁路德金纪念日而休市,也使投资者不愿大举建仓.

**日圆升值拉低出口类股**

周一日圆兑美元涨至89.70日圆,较周五纽约尾盘上涨0.5%,使东芝 、日产汽车 和Nikon Corp 等出口类股录得1.1-1.5%不等的跌幅.

交易商称,日经指数自11月中以来已经涨了24%,周一的回落并不让人意外.

东证股价指数(TOPIX) 亦跌0.7%,报905.16点,有33亿股票成交,稍低于上周的日均成交量37.3亿股.

交易商称,在市场疲软时,金融保险类股中波动较大的股票也易于受到获利了结.保险板块 跌2.2%,在各板块中跌幅最大.

T&D Holdings Inc 跌1.7%,第一生命保险 大跌3.0%.

夏普 大跌3.8%,因路透引述消息人士报导称,该公司已经接近停止生产苹果 iPad的9.7寸面板,因需求转向尺寸较小的iPad mini. (完)