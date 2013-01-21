更新版-日本股市: 获利了结卖压拖累日经指数收跌1.5%,观望央行会议

纽约期市：阿拉比卡咖啡从近三个月低位反弹，原糖上涨
路透纽约/伦敦3月27日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一从近三个月最低水平反弹，原糖期货也从盘中低位回升，与商品市场摆脱盘中低位走势一致。
"投资者似乎相信,日本政府致力于让经济摆脱通缩...他们认为,本次央行政策会议后还会有进一步的宽松政策."法国巴黎银行首席策略师Shun Maruyama表示.他预计年末时日股可能在15,000点."所以即使投资者对近期的涨幅获利了结,他们可能迟早会逢低买入."
他还表示,周一美国因马丁路德金纪念日而休市,也使投资者不愿大举建仓.
**日圆升值拉低出口类股**
周一日圆兑美元涨至89.70日圆,较周五纽约尾盘上涨0.5%,使东芝 、日产汽车 和Nikon Corp 等出口类股录得1.1-1.5%不等的跌幅.
交易商称,日经指数自11月中以来已经涨了24%,周一的回落并不让人意外.
东证股价指数(TOPIX) 亦跌0.7%,报905.16点,有33亿股票成交,稍低于上周的日均成交量37.3亿股.
交易商称,在市场疲软时,金融保险类股中波动较大的股票也易于受到获利了结.保险板块 跌2.2%,在各板块中跌幅最大.
T&D Holdings Inc 跌1.7%,第一生命保险 大跌3.0%.
夏普 大跌3.8%,因路透引述消息人士报导称,该公司已经接近停止生产苹果 iPad的9.7寸面板,因需求转向尺寸较小的iPad mini. (完)
路透纽约/伦敦3月27日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一从近三个月最低水平反弹，原糖期货也从盘中低位回升，与商品市场摆脱盘中低位走势一致。
路透伦敦3月27日 - 期铜周三跌至两周低位，因基金削减看涨押注，美国总统特朗普推进医保改革的努力上周五受挫，引发市场担忧他是否有能力兑现其它经济刺激承诺。
路透3月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 261.5 - - - * 4月 256.8 78 257.0 12 * 5月 252.8 199 253.0 21 * 6月 245.9 373 245.4 15 * 7月 241.1 1246 241.3 43 * 8月 237.5 6021 237.3 549 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编