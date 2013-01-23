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亚洲 | 2013年 1月 23日 星期三 08:19 BJT

日本股市: 日经指数盘初走低,出口类股遭获利了结

路透东京1月23日 - 日本股市日经指数周三下跌,日本央行最新宽松举措未及市场对其立即行动的预期,引发出口类股获利了结.

日经指数 下跌1.3%至10,568.67点,东证股价指数 跌1.1%至891.48点.(完)

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