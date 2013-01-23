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亚洲 | 2013年 1月 23日 星期三 11:15 BJT

日本股市: 日经指数早盘收低,日央行决议未达期望引发卖压

路透东京1月23日 - 日本股市日经指数周三早盘收跌,连续第三天走低,日本央行最新的积极宽松措施并未达到立即采取行动的预期,引发汽车股等出口板块的获利了结卖压.

日本央行设立2%通胀率目标,并承诺2014年起进行无限量资产购买,分析师指出,投资人对于今年将不会有所动作感到失望.

日经指数 早盘收低0.8%,至10,627.46,盘初一度下跌1.6%.日经指数在1月15日创32个月盘中高位10,952.31后,已连续第三天下滑.

"央行基本上是宣布它计划明年要做的事,同时并表明它会暂时'收手'.市场会给予认可吗?当然不会,"三菱UFJ证券投资情报部长藤户则弘指出.

东证股价指数 跌0.7%,至895.09,交投相对偏淡,早盘成交17.1亿股,今日成交量可能略低于上周的日均量37.3亿股.(完)

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