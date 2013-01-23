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货币新闻 | 2013年 1月 23日 星期三 14:26 BJT

日本股市: 触及三周最低收位,因日本央行政策决定不及预期

路透东京1月23日 - 日本股市日经指数周三跌至三周收盘低位,之前日本央行最新宽松举措不及预期,触发市场对因央行政策决定预期而买入的股票进行获利了结.

日经指数 跌2.1%至10,486.99点,连续第三个交易日下滑,且录得一周来最大单日跌幅.东证股价指数 亦跌1.5%至887.79点.(完)

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