更新版-日本股市: 日经指数跌2.1%至三周收盘低点,投资人对日央行政策感到失望

金属期市：伦敦期铜上涨，锌镍追随钢铁价格涨势
路透墨尔本4月5日 - 伦敦期铜周三上涨，因中国从假日中返回，在亮丽的全球制造业报告激励下而买进，同时锌及镍价追随钢铁价格涨势。
日本央行设立2%通胀率目标,并承诺2014年起进行无限量资产购买,分析师指出,投资人对于今年将不会有所动作感到失望.
"央行基本上是宣布它计划明年要做的事,同时并表明它会暂时'收手'.市场会给予认可吗?当然不会,"三菱UFJ证券投资情报部长藤户则弘指出.
但许多市场人士跌势应有限,因投资人已作好股市进一步上涨的布局,因为多数人预期日本央行总裁白川方明4月任期届满后,接任人选对积极宽松政策的立场将与首相安倍晋三相呼应.
在日本央行会议之前,日经指数自11月中旬以来涨幅已约达25%.
海运业类股指数 跌幅居前,下跌5%.证券业类股指数 跌4.3%.钢铁类股指数 跌3.3%
出口股遭遇获利了结卖压,马自达汽车 跌3.7%,Nikon 跌3%,日产汽车 跌2.8%.
市场观察人士表示,出现修正是很自然的,应该能让"超买"的日股降温.
"一些投资人一直在等待了结获利的时机,因为他们已经追高市场,"SMBC日兴证券股市部部长西广市称.
分析师称,修正走势可能会使日股拉回到25日均线位置10,355附近,相当于由周三收盘水准下跌1.3%
东证股价指数 跌1.5%至887.79点.(完)
路透墨尔本4月5日 - 伦敦期铜周三上涨，因中国从假日中返回，在亮丽的全球制造业报告激励下而买进，同时锌及镍价追随钢铁价格涨势。
路透台北4月5日 - 台湾股市周三收高1.41%，中止连六日收黑格局。分析师称，亚洲股市今日普遍上扬， 再加上鸿海 股价受财报利多带动大涨，使得大盘重拾涨升动能，终场以日高点作收。 他们指出，在经过清明长假后，多头势力重新集结再度挑战万点关卡，不过逢高仍见获利了结卖压，且中 美首脑峰会即将召开，指数是否能在近日站上万点大关，仍有待观察。 台湾加权股价指数 收高1.41%,至9,949.48点；今日成交初值 为1,240.76亿台币，上交 易日修正后为1,040.67亿。 〞我是觉得要等到5月季报公布后，因为第一季是淡季且有汇损疑虑。〞兆丰投顾一不愿具名分析师说。 他认为，纵使今日台股价量齐扬，但毕竟中美首脑峰会即将召开，市场观望气氛将逐渐浓厚，且下周美国 就要迈入财报周，都可能是造成无法正式站上万点关卡的障碍。 全球代工大厂--鸿海今日股价大幅收高7.69%，因该公司公布第四季净利687亿台币，季增98.54%。 分
东证股价指数几近持平报1,504.66点，JPX-日经400指数微涨0.05%报13,470.70点。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)