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亚洲 | 2013年 1月 23日 星期三 16:05 BJT

更新版-日本股市: 日经指数跌2.1%至三周收盘低点,投资人对日央行政策感到失望

日本央行设立2%通胀率目标,并承诺2014年起进行无限量资产购买,分析师指出,投资人对于今年将不会有所动作感到失望.

"央行基本上是宣布它计划明年要做的事,同时并表明它会暂时'收手'.市场会给予认可吗?当然不会,"三菱UFJ证券投资情报部长藤户则弘指出.

但许多市场人士跌势应有限,因投资人已作好股市进一步上涨的布局,因为多数人预期日本央行总裁白川方明4月任期届满后,接任人选对积极宽松政策的立场将与首相安倍晋三相呼应.

在日本央行会议之前,日经指数自11月中旬以来涨幅已约达25%.

海运业类股指数 跌幅居前,下跌5%.证券业类股指数 跌4.3%.钢铁类股指数 跌3.3%

出口股遭遇获利了结卖压,马自达汽车 跌3.7%,Nikon 跌3%,日产汽车 跌2.8%.

市场观察人士表示,出现修正是很自然的,应该能让"超买"的日股降温.

"一些投资人一直在等待了结获利的时机,因为他们已经追高市场,"SMBC日兴证券股市部部长西广市称.

分析师称,修正走势可能会使日股拉回到25日均线位置10,355附近,相当于由周三收盘水准下跌1.3%

东证股价指数 跌1.5%至887.79点.(完)

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