日本股市: 早盘收涨,因强劲中国数据提振人气

路透东京1月24日 - 日本股市日经指数周四早盘收涨,因中国公布了强劲的经济数据,提振对中国有高曝险的个股上涨.而苹果 的日本供应商也多数从iPhone销售不佳引发的跌势中反弹.

日经指数涨至平盘上方,之前公布的汇丰中国1月制造业PMI初值创两年高位,帮助小松制作所 上涨1.1%,日经中国50指数 表现出色,录得0.5%的涨幅.

汇丰/Markit稍早联合公布,中国1月制造业采购经理人指数(PMI)初值续升至51.9,触及2011年1月以来的高点.

日经指数 早盘收市上涨0.4%,报10,524.74点,站上10,500点关口上方.日经指数周三创下三周收盘低位,并连续第三日下跌.

"中国数据提供支撑,不过日股三日连跌也创造了逢低买盘的良机."东海东京证券股市交易主管Masato Futoi表示.