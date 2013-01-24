日本股市: 早盘收涨,因强劲中国数据提振人气

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透东京1月24日 - 日本股市日经指数周四早盘收涨,因中国公布了强劲的经济数据,提振对中国有高曝险的个股上涨.而苹果 的日本供应商也多数从iPhone销售不佳引发的跌势中反弹.
日经指数涨至平盘上方,之前公布的汇丰中国1月制造业PMI初值创两年高位,帮助小松制作所 上涨1.1%,日经中国50指数 表现出色,录得0.5%的涨幅.
汇丰/Markit稍早联合公布,中国1月制造业采购经理人指数(PMI)初值续升至51.9,触及2011年1月以来的高点.
日经指数 早盘收市上涨0.4%,报10,524.74点,站上10,500点关口上方.日经指数周三创下三周收盘低位,并连续第三日下跌.
"中国数据提供支撑,不过日股三日连跌也创造了逢低买盘的良机."东海东京证券股市交易主管Masato Futoi表示.
东证股价指数 上升0.2%,报889.39点.(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。