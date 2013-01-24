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亚洲 | 2013年 1月 24日 星期四 16:00 BJT

更新版-日本股市: 收高结束三连跌,受强劲中国数据提振

"中国数据有帮助,但是基本上日股连跌三天已经制造出不错的低接机会.今天很容易就可以进场."东海东京证券分析师Masato Futoi说.

"市场的基调仍是偏多,所以就算苹果的利空消息或其他不好的消息也不会影响股市太大."

苹果供应商在早盘承受压力之后,村田制作所 、Foster Electric Co Ltd 和太阳诱电 均收高,涨幅在0.4%-4.2%之间.不过iPhone印刷电路板制造商Ibiden Co Ltd 下跌4.7%.

季度营收数据开始受关注.日本下周将有更多企业公布财报季.

"市场普遍预计10-12月季度的表现不佳,"大和证券分析师Yoshiyuki Kondo说."不过本财年和明年的前景应该是不错的."

许多分析师仍然看好日本市场,高盛周四称,如果日圆兑美元跌至100-110,那么东证股价指数可能最高涨至1,270点,或较当前水平高出43%.

东证股价指数 今日交投活跃,上涨1.1%至897.62点,有32.7亿股换手.上周的日均成交量为37.3亿股.(完)
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