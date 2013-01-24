更新版-日本股市: 收高结束三连跌,受强劲中国数据提振

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
"中国数据有帮助,但是基本上日股连跌三天已经制造出不错的低接机会.今天很容易就可以进场."东海东京证券分析师Masato Futoi说.
"市场的基调仍是偏多,所以就算苹果的利空消息或其他不好的消息也不会影响股市太大."
苹果供应商在早盘承受压力之后,村田制作所 、Foster Electric Co Ltd 和太阳诱电 均收高,涨幅在0.4%-4.2%之间.不过iPhone印刷电路板制造商Ibiden Co Ltd 下跌4.7%.
季度营收数据开始受关注.日本下周将有更多企业公布财报季.
"市场普遍预计10-12月季度的表现不佳,"大和证券分析师Yoshiyuki Kondo说."不过本财年和明年的前景应该是不错的."
许多分析师仍然看好日本市场,高盛周四称,如果日圆兑美元跌至100-110,那么东证股价指数可能最高涨至1,270点,或较当前水平高出43%.
东证股价指数 今日交投活跃,上涨1.1%至897.62点,有32.7亿股换手.上周的日均成交量为37.3亿股.(完)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。