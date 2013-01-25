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货币新闻 | 2013年 1月 25日 星期五 14:33 BJT

日本股市: 收高2.9%并录得第11周连涨,创持续最久周线涨势

路透东京1月25日 - 日本股市日经指数周五跳涨2.9%,且本周录得第11周连涨.路透数据显示这是历来持续最久的周线涨势.因日圆下跌提振出口类股上涨,并激发对下一财年获利的乐观情绪.

日经指数 日内大涨305.78点,至10,926.65点.东证股价指数 收升2.2%,报917.09点.(完)
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