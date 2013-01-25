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亚洲 | 2013年 1月 25日 星期五 16:49 BJT

更新版-日本股市: 收高2.9%,创42年来最长周线连升纪录

一日本高阶官员谈话指出,就算美元触及100日圆,政府也没关系,这亦刺激日圆跌势.

日本出口股成为引领周五涨势的族群,因日圆走软将会使其从海外汇回的获利膨胀,并提升其国际竞争力.

索尼 飙涨8.5%,东芝 跳升5.3%,富士重工业 则是攀升3.1%.

分析师纷纷调高出口股的获利预估,外资投资人则是在12月投入170亿美元至日本股市,创下2010年以来最大单月资金流入.

美银美林将日本股市列为唯一一个短线建议买进的市场,称政府积极宽松货币及经济政策将会协助激发涨势.

"大型轮动行情已经展开,整体情势已经从通缩及解除杠杆转变成经济成长、利率及冒险意愿正常化,"美银美林在一份报告中指出.

美银美林同时表示,近期多头走势进行修正的时机已经成熟,但若散户投资人持续抢进并推高股价,则春季恐怕会出现较深度的跌幅.

随着散户投资人扩大买进,成交量亦随之放大;此前保证金交易的管制自1月初起放宽,允许散户投资人在同一天内利用同一批单本品对多笔保证金交易进行担保.

东证股价指数 上涨2.2%至917.09点,交投活络,成交量达33.4亿股,回升至上周日均量的37.3亿股.(完)
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