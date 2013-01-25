更新版-日本股市: 收高2.9%,创42年来最长周线连升纪录

台湾已公布经济指标--2017/4/14
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
一日本高阶官员谈话指出,就算美元触及100日圆,政府也没关系,这亦刺激日圆跌势.
日本出口股成为引领周五涨势的族群,因日圆走软将会使其从海外汇回的获利膨胀,并提升其国际竞争力.
索尼 飙涨8.5%,东芝 跳升5.3%,富士重工业 则是攀升3.1%.
分析师纷纷调高出口股的获利预估,外资投资人则是在12月投入170亿美元至日本股市,创下2010年以来最大单月资金流入.
美银美林将日本股市列为唯一一个短线建议买进的市场,称政府积极宽松货币及经济政策将会协助激发涨势.
"大型轮动行情已经展开,整体情势已经从通缩及解除杠杆转变成经济成长、利率及冒险意愿正常化,"美银美林在一份报告中指出.
美银美林同时表示,近期多头走势进行修正的时机已经成熟,但若散户投资人持续抢进并推高股价,则春季恐怕会出现较深度的跌幅.
随着散户投资人扩大买进,成交量亦随之放大;此前保证金交易的管制自1月初起放宽,允许散户投资人在同一天内利用同一批单本品对多笔保证金交易进行担保.
东证股价指数 上涨2.2%至917.09点,交投活络,成交量达33.4亿股,回升至上周日均量的37.3亿股.(完)
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600 外销订单 3月 -- +22.0% 年变动率 * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/24 0830 季调后失业率 3月 -- 3.83% 4/24 1600 工业生产指数 3月 -- +10.64%
* 短率续贴在低档 * 市场普遍多钱及外资汇入 * 短票利率再探低，RP也靠向低位 记者 詹静宜 路透台北4月13日 - 台湾银行间短率周四贴在低档。资金调度人士表示，目前市场普遍 多钱，且今日台币强升提振外资汇入的预期将垫高银行间资金水位，惟需求仍旧疲弱，银行 间为去化资金纷纷涌进短票市场，带动短票利率持续探低，拆款利率区间高位也仍见松动迹 象。 他们表示，银行间资金充裕惟去化管道有限，令累积超额准备持续垫高，今日有大行再 度微降票券商一周拆款利率1个基点，甚至有民营银行对票券商开出一周拆款0.32-0.35%的 低利抢市，银行间相互拆款利率则都贴近低档。 〞很松，连到期的人都不想续作。〞一民营银行资调人员说。 另位大型银行资调人士也称，周三两年期存单得标利率低于预期，凸显市场资金明显偏 松，稍有带动短率区间偏跌。 台币兑美元周四大涨2.31角创近二周高位，已连续三日收升。汇银人士指出， 美国总统特朗普(川普)一番话激励亚币走升，台币劲扬，外商银也大幅汇入。只不过午后进