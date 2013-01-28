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亚洲 | 2013年 1月 28日 星期一 11:26 BJT

日本股市: 早盘收跌0.1%,盘中一度突破11,000点

路透东京1月28日 - 日本股市日经指数周一早盘一度刷新32个月高位并突破11,000点,受日圆走软提振,但早盘收跌,因投资者静待当地企业获利的进一步线索.

日圆兑美元跌至91,引燃对出口股的兴趣,日经指数跳升至11,002.86点,但此后该指数回吐涨幅,早盘收跌0.1%至10,917.40点.

索尼 大涨8.8%,此前花旗将其评级从"中性"上调至"买入".

日本东证股价指数(TOPIX) 早盘收高0.3%,报919.59点.(完) (编译 田建华; 审校 张涛)
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