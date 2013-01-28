日本股市: 早盘收跌0.1%,盘中一度突破11,000点

标题新闻：哈萨克斯坦3月原油日产量从2月的172万桶增至175万桶，较减产协议承诺高7万桶-路透计算
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透东京1月28日 - 日本股市日经指数周一早盘一度刷新32个月高位并突破11,000点,受日圆走软提振,但早盘收跌,因投资者静待当地企业获利的进一步线索.
日圆兑美元跌至91,引燃对出口股的兴趣,日经指数跳升至11,002.86点,但此后该指数回吐涨幅,早盘收跌0.1%至10,917.40点.
索尼 大涨8.8%,此前花旗将其评级从"中性"上调至"买入".
日本东证股价指数(TOPIX) 早盘收高0.3%,报919.59点.(完) (编译 田建华; 审校 张涛)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
咨询机构PJK International公布的数据显示，截至4月6日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的燃料油库存下滑逾四分之一，因为船货都运往新加坡。
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。