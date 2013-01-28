更新版-日本股市: 盘中突破11,000点收盘下跌,关注企业获利

标题新闻：哈萨克斯坦3月原油日产量从2月的172万桶增至175万桶，较减产协议承诺高7万桶-路透计算
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分析师指出,日股的大涨仅仅只是靠着预期心理支撑,而企业尚未证明基本面已经复苏,因此日股很容易出现修正.
但SMBC日兴证券分析师Yutaka Yoshino指出,若当前的日圆疲软趋势持续下去,日股长线料将进一步上涨.
"最近的上涨只是一波长期涨势的开始.市场还没回到雷曼兄弟之前的(12,000点以上)水准,"Yoshino称.
尽管近日大涨,日经指数仍远低于2008年金融危机之前水准,而美股标准普尔500指数及德国指标股指 都已经超越.
Yoshino并指出,日经指数料在4-6月升破12,000大关,因为届时日圆贬值效应将开始显现在企业获利.
索尼(Sony Corp) 表现优于多数出口股,跳涨9.1%,因花旗调高索尼评等,由"中性"升至"买进".
出口股遭获利了结而下滑,因日圆兑美元跌势暂缓.
丰田汽车 跌0.6%,Nikon 跌0.9%,东芝 跌1.3%.
日本企业财报季本周进入高峰,投资人期望过去两个月日圆兑美元大跌逾10%,能够提振企业来年财测.(完)
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咨询机构PJK International公布的数据显示，截至4月6日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的燃料油库存下滑逾四分之一，因为船货都运往新加坡。
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。