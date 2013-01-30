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亚洲 | 2013年 1月 30日 星期三 11:56 BJT

日本股市: 日经指数早盘触及32个月新高,软银和雅虎日本上扬

路透东京1月30日 - 日本股市日经指数周三升至32个月新高,受软银 和雅虎日本 的涨势带动,因投资者对两家公司的获利抱有乐观预估.目前,财报相关新闻主导市况,投资者从业绩报告中寻找交投线索.

日圆走软亦提振日经指数短暂站上11,000点,触及32个月新高11,004.48点.早盘收报10,990.77,涨幅达1.1%.

分析师称,日本财务省公布1月前十天的日本贸易逆差突破1万亿日圆,引发投资者买进美元/日圆.

"数据令日圆承压,但目前看来,11,000点应是上档顶部,直到投资者能够确认财报季的表现."大和证券资深技术分析师Hikaru Sato说道,"市场需要有更多的推动因素,才能促使日经指数顺利进一步攀高."

软银上涨1.5%,是主板上成交最热络的五支股票之一.

雅虎日本一度跳涨21.4%至四年高位38,600日圆,此前公司表示计划买回最多200亿日圆的股票,相当于已发行股本的1.4%.(完)
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