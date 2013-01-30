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货币新闻 | 2013年 1月 30日 星期三 14:24 BJT

日本股市: 触及33个月高位,市场预期日圆走软及央行进一步宽松

路透东京1月30日 - 日本股市日经指数周三收在33个月高位,受助于出口股及对利率敏感类股的涨势,如地产股;市场持续预期日圆走软且日本央行将进一步放松政策.

日经指数 大涨2.3%至11,113.95点,东证股价指数 上扬1.5%,报934.67点.(完)
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