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亚洲 | 2013年 1月 30日 星期三 16:14 BJT

更新版-日本股市: 日经指数跳涨2.3%,33个月来首次收盘站上11,000点

"虽然美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议结论即将出炉,但市况意外强劲.投资人一直很积极的买进股票,"SMBC Friend证券投资情报部策略师中西文行表示.

"若美联储主席贝南克今日稍晚对美国经济作出正面评论,美元可能进一步上探92日圆.日经指数料将进一步上涨,迈向12,000点大关."

权重股软银大涨3.6%,此前Dish Network 决定申诉阻止Sprint Nextel 与软银间的交易,至少暂时不能通过,因该公司正在与Clearwire 协商,而这家公司的所有权存在不确定性.

日经新闻报导指出,软银12月底止九个月内的营业利润可望达约5,900亿日圆(65亿美元),年增率为10%.该公司将于周四公布财报.

雅虎日本股价暴涨17.1%,该公司先前表示,计划耗资多达200亿日圆回购股票,相当于1.4%的发行股份.

不动产类股指数 大涨3.5%,为表现最佳类股,因预期央行将会扩大货币宽松政策.

东证股价指数(TOPIX) 收涨1.5%至934.67点,共有31.3亿股换手,低于周二的34.7亿股及上周日均量34.4亿股.(完)
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