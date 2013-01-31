版本:
中国
亚洲 | 2013年 1月 31日 星期四 15:59 BJT

更新版-日本股市: 日经指数收高,1月涨幅创15年来同期之最

在此同时,分析师进一步表示,那些可望受惠于首相安倍晋三鼓动通胀政策的个股料将出现买需.

"出口股已经涨了好大一段,内需敏感个股正跟上脚步,"法国巴黎银行全球股票主管Kyoya Okazawa表示."当投资人期望这是一波长期涨势时,他们的重点将会从全球景气循环股转回至内需敏感个股."

银行股周四涨势显着,三井住友金融集团 大涨5.2%,此前公布会计年度前九个月获利轻松超越其自身的3月底止年度营业利润预估.

"证券及银行股支撑大盘.三井住友金融集团的财报喜人,激励投资者买进银行股.对于野村及大和等主要券商的期望也很高,"Securities Japan首席市场分析师Masayuki Otani表示.

竞争对手三菱UFJ金融集团 及瑞穗金融集团 分别大涨3.6%及2.8%.

日本最大券商野村控股 公布财报前上涨2.1%.该公司周四收盘后公布季度获利成长12.8%,受助于日本股市大涨、缩减成本、及一笔庞大的投资收益.

东证股价指数 收高0.6%至940.25点,市场交投活络,共37.5亿股换手,高于上周日均量34.4亿股.(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐