日本股市: 盘初上扬,有望连续第12周录得升幅

路透东京2月1日 - 日股日经指数周五盘初上扬,有望连续第12周录得上涨,为54年来最长持续上扬周期.日圆疲弱提振出口股,且美国经济复苏预期亦支撑整体人气.

日经指数 升0.6%,至33个月高位11,208.52.该指数本周迄今已涨2.6%,有望连续第12周录得升幅,为1959年以来上涨最长持续时间.