日本股市: 早盘上扬,日经指数或创1959年来最长周线连涨纪录

企业并购：德国Biotest同意被中国科瑞收购，估值13亿欧元
路透法兰克福4月7日 - 德国血浆产品制造商Biotest同意由中国投资者科瑞集团进行现金收购，包括债务的估值约为13亿欧元(14亿美元)。
路透东京2月1日 - 日本股市日经指数 周五早盘上涨,或录得连续第12个周涨幅,投资者买入财报亮眼的公司股票,而对美国经济复苏的预期亦支撑人气.
日经指数早盘收涨0.4%,至11,177.33点,盘中触及33个月新高11,220.42点.该指数本周以来上涨2.3%,或录得连续第12个周涨幅,为1959年以来最长纪录.
夏普 上涨2.9%,至320日圆,此前消息人士表示,该公司在去年第三季(10-12月)可能转亏为盈,五个季度来首次实现营业利润,因家电和手机销售强劲.
"虽然很多出口股的业绩弱于预期,令市场失望,但那些业绩良好的公司表现令人瞩目,"法国巴黎银行首席日本股票策略师丸山俊表示.
他并称,此前因日圆走弱而介入出口股的投资者已开始转向对国内经济敏感的版块.
东证股价指数 早盘上涨0.4%,至943.74点.(完)
路透法兰克福4月7日 - 德国血浆产品制造商Biotest同意由中国投资者科瑞集团进行现金收购，包括债务的估值约为13亿欧元(14亿美元)。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 108.99 +0.95 +0.88 1939187 京东 32.01 -0.22 -0.68 5651022 新浪 70.60 -0.37 -0.52 735977 搜狐 39.05 -0.18 -0.46 93473 网易 277.22 +1.21 +0.44 781605 百度 172.44 -0.94 -0.54 1963453 台湾 台湾积体电路
路透纽约4月7日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近 一周汇市投机客进一步下调对美元的看多押注，净多仓降至2月末以来最低水平。 截至4月4日当周，美元净多仓总计146.7亿美元，为五周低位，低于前一周的152.7亿美 元。美元净多仓已连续第二周下降。 过去几周美元走势不确定，起点是美国总统特朗普所在共和党撤回医改议案。 投资者担心医改议案风波后，特朗普政府可能无法通过税改，分析师认为税改对经济的 影响重大。 “特朗普政府难以恢复胜选后的乐观情绪，当时宣布促进增长的政策，但至今未能实兑 现，”OANDA资深汇率分析师Alfonso Esparza称。这对美元造成压力。 投资者仍然预计今年再升息两次，与今年初预计的升息四次相差甚远。 而本周接近尾声时，美国空中打击叙利亚及令人失望的美国非农就业报告，令美元走势 再添波动。 “预计特朗普空袭叙利亚后市场将持续紧张，基本面退居其次，投资者焦虑情绪高涨， ”Esparza称