版本:
中国
亚洲 | 2013年 2月 1日 星期五 11:16 BJT

日本股市: 早盘上扬,日经指数或创1959年来最长周线连涨纪录

路透东京2月1日 - 日本股市日经指数 周五早盘上涨,或录得连续第12个周涨幅,投资者买入财报亮眼的公司股票,而对美国经济复苏的预期亦支撑人气.

日经指数早盘收涨0.4%,至11,177.33点,盘中触及33个月新高11,220.42点.该指数本周以来上涨2.3%,或录得连续第12个周涨幅,为1959年以来最长纪录.

夏普 上涨2.9%,至320日圆,此前消息人士表示,该公司在去年第三季(10-12月)可能转亏为盈,五个季度来首次实现营业利润,因家电和手机销售强劲.

"虽然很多出口股的业绩弱于预期,令市场失望,但那些业绩良好的公司表现令人瞩目,"法国巴黎银行首席日本股票策略师丸山俊表示.

他并称,此前因日圆走弱而介入出口股的投资者已开始转向对国内经济敏感的版块.

东证股价指数 早盘上涨0.4%,至943.74点.(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐