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货币新闻 | 2013年 2月 1日 星期五 14:15 BJT

日本股市: 录得第12周连涨,周线涨势持续时间为54年来最久

路透东京2月1日 - 日本股市日经指数周五录得第12周连涨,周度涨势持续时间为54年来最久,因投资者买入财报季中业绩出色的个股,并乐观认为日圆走软能提振企业利润.

日经指数 收涨0.5%,至11,191.34点,本周上涨2.4%,周线涨势持续时间为1959年以来最久.东证股价指数 收涨0.3%,报942.65点.(完)
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