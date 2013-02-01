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亚洲 | 2013年 2月 1日 星期五 16:24 BJT

更新版-日本股市: 日经指数创下1959年以来最长周线连涨纪录

夏普在收盘后公布,第三季转亏为盈,营业利润为26亿日圆(2,850万美元)

整体市场而言,"目前的企业获利不算太好,但所有人对去年最后一季的期望也很低,因为日圆在该季末才开始走软,"冈三证券的投资经理Hirokazu Fujiki表示.

"但目前市场人气很旺,日股已经摆脱1月时多数时间的震荡区间,正在恢复元气.我预计这种趋势会持续到3月,到时投资者可能会看看经济是否真的有改善."他表示.

野村控股 10-12月的营业利润上升12.8%,但仍使部分投资者感到失望,其股价周五下跌2.7%.

日本第三大移动运营商软银 跳涨5.7%,该公司最近一季的营业利润跳涨23.7%.

市场观察人士表示,投资者的关注点在于今年全年获利预测,以及对截至2014年3月财年的财测.如果企业未来获利前景强劲,市场可能不理会疲弱的季度获利.

东证股价指数 收涨0.3%至942.65点.市场成交活跃,有36.9亿股票易手.1月21-25日,日均成交量为34.4亿股.(完)
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