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亚洲 | 2013年 2月 4日 星期一 08:23 BJT

日本股市: 日经指数上涨,因有进一步迹象显示美国复苏且日圆疲软

路透东京2月4日 - 日股日经指数周一盘初小幅上涨至33个月新高,因强劲数据显示美国经济正在复苏,提振美股升至五年高位.

日经指数 上涨0.4%,至11,235.11点,为2010年5月来最高.东证股价指数 上涨0.7%,至948.80.(完)

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