日本股市: 早盘涨至33个月新高,因日圆贬值且Panasonic跳涨

日本股市：日经指数早盘跌至四个月低位，受美联储会议记录影响
路透东京4月6日 - 日本股市日经指数周四早盘跌至四个月低位，因有迹象显示美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始缩减资产负债表规模的时间可能早于预期，导致美股隔夜挫跌。
与此同时,索尼 跳涨9.5%,因市场对其周四公布的财报及财测持乐观态度.
"市场对Playstation 3后的新游戏机寄予厚望,尤其是在认为其可以打败表现十分糟糕的任天堂游戏机的情况下,"Kazaka Securities首席分析师Yoshihiko Tabei称.
"理想状况下,索尼的主要业务将恢复盈利,从而无需再次出售资产--但其股价净值比仍在0.7,所以依然十分廉价,"Tabei补充道,并称日圆走软亦带来帮助.
日经指数早盘收涨0.5%,至11,245.37点,脱离今日稍早因触及的33个月新高11,270.56点.
东证股价指数 涨1.1%至952.73点.市场交投活跃,成交量为过去90个交易日的整日平均水平的98.2%.(完)
路透东京4月6日 - 日本股市日经指数周四早盘跌至四个月低位，因有迹象显示美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始缩减资产负债表规模的时间可能早于预期，导致美股隔夜挫跌。
路透香港4月6日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）称，对国元证券（香港）有限公司予以谴责并罚款450万港元，因其违反打击洗钱指引。
0156 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜几无变动，报每吨5,899.50美元，守住了较上日的2%涨幅。周末长假过后中国买家昨日已回归市场。