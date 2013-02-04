日本股市: 早盘涨至33个月新高,因日圆贬值且Panasonic跳涨

与此同时,索尼 跳涨9.5%,因市场对其周四公布的财报及财测持乐观态度.

"市场对Playstation 3后的新游戏机寄予厚望,尤其是在认为其可以打败表现十分糟糕的任天堂游戏机的情况下,"Kazaka Securities首席分析师Yoshihiko Tabei称.

"理想状况下,索尼的主要业务将恢复盈利,从而无需再次出售资产--但其股价净值比仍在0.7,所以依然十分廉价,"Tabei补充道,并称日圆走软亦带来帮助.

日经指数早盘收涨0.5%,至11,245.37点,脱离今日稍早因触及的33个月新高11,270.56点.