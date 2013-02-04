日本股市: 日经指数连续第五个交易日收涨,并创33个月新高

日本股市：日经指数早盘跌至四个月低位，受美联储会议记录影响
路透东京4月6日 - 日本股市日经指数周四早盘跌至四个月低位，因有迹象显示美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始缩减资产负债表规模的时间可能早于预期，导致美股隔夜挫跌。
路透东京2月4日 - 日本股市日经指数周一连续第五个交易日收涨,创33个月新高,因为日圆走疲推高出口类股,而且处于困境中的消费电子类公司浮现复苏迹象,其中Panasonic 和夏普 吸引到来自散户投资者的买盘.
日经指数 收高0.6%至11,260.35点.东证股价指数 收涨1.4%至955.75点.(完)
路透东京4月6日 - 日本股市日经指数周四早盘跌至四个月低位，因有迹象显示美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始缩减资产负债表规模的时间可能早于预期，导致美股隔夜挫跌。
路透香港4月6日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）称，对国元证券（香港）有限公司予以谴责并罚款450万港元，因其违反打击洗钱指引。
0156 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜几无变动，报每吨5,899.50美元，守住了较上日的2%涨幅。周末长假过后中国买家昨日已回归市场。