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亚洲 | 2013年 2月 4日 星期一 14:20 BJT

日本股市: 日经指数连续第五个交易日收涨,并创33个月新高

路透东京2月4日 - 日本股市日经指数周一连续第五个交易日收涨,创33个月新高,因为日圆走疲推高出口类股,而且处于困境中的消费电子类公司浮现复苏迹象,其中Panasonic 和夏普 吸引到来自散户投资者的买盘.

日经指数 收高0.6%至11,260.35点.东证股价指数 收涨1.4%至955.75点.(完)

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