更新版-日本股市: 日经指数收在33个月高点,成交量创2011年3月以来最高

"这些个股的买盘来自杠杆交易和散户的空头回补,"一家美国资产管理公司的基金经理表示.

"与汽车等出口股不同,消费电子股在基本面显现出改善之前就有人买入.现在看到它们的获利在复苏,投资者更是迫不及待,不过我怀疑涨势是否能持续."他表示.

成交最活跃的索尼 大涨7.5%,受对其获利和财测的乐观看法激励.索尼周四将公布业绩.

"在Playstation 3之后,市场对于索尼新游戏主机的期望很高,尤其是在任天堂表现很差的情况下,投资者认为索尼能击败任天堂,"Kazaka Securities的首席分析师Yoshihiko Tabei表示.

"理想上索尼的主营业务将会恢复获利,因此再也无须出售资产,而其市净率(股价净值比,市账率)只有0.7倍,股价仍非常便宜,"Tabei补充道,他并称日圆走软亦刺激该公司股价上涨.

日经指数 录得第五日连涨,收高0.6%,触及11,260.35的高位.日经市场成交量触及35.4亿股,为2011年3月以来最高.

东证股价指数 也收涨1.4%至955.75点,大盘成交量为44.5亿股,也为2011年3月以来最高.上周的日均成交量为34.2亿股.