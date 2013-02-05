版本:
中国
亚洲 | 2013年 2月 5日 星期二 08:12 BJT

日本股市: 日经指数开盘下跌,欧元区债务忧虑重燃促使投资者了结获利

路透东京2月5日 - 日股日经指数周二开盘下跌,因欧元区二线国家的债务忧虑重燃,促使投资者在连涨五日后锁定获利.

日经指数 下跌1.3%,至11,112.97点.东证股价指数 跌1.1%,至944.95点.(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐