日本股市: 日经指数收跌1.9%结束五连涨,受欧元区忧虑重燃拖累

中美关系：中国可从优化贸易统计方式等方面缓解经贸摩擦--人民日报海外版
路透北京4月7日 - 人民日报海外版周五题为“中美加深合作利好世界经济”的文章称，在中美两国元首会晤的诸多议题中，经贸合作方面的动向备受关注；为缓解中美经贸的摩擦，中国可从加大进口美国产品、优化贸易统计方式及加强中美贸易投资合作框架谈判等三方面努力。
路透东京2月5日 - 日本股市日经指数周二收低,结束五日连涨,因为对欧元区危机的忧虑重燃,触发了对近期升势的获利了结,日经指数脱离上个交易日所创的33个月高位.
日经指数 收低1.9%至11,046.92点,远离周一所及的33个月收盘高位11,260.35点.东证股价指数 收跌1.7%至939.70点.(完)
路透北京4月7日 - 人民日报海外版周五题为“中美加深合作利好世界经济”的文章称，在中美两国元首会晤的诸多议题中，经贸合作方面的动向备受关注；为缓解中美经贸的摩擦，中国可从加大进口美国产品、优化贸易统计方式及加强中美贸易投资合作框架谈判等三方面努力。
联储局公布3月份议息会议纪录，除加息外，还讨论缩减资产负债表（简称缩表，即收回透过量宽向市场注入的资金），原因应是通胀达标，股市虚高，且主席耶伦明年离任，为有始有终，除启加息步伐，还掀减债序幕。
对于一个四百方尺的住宅单位，过往的概念一般归类为「上车盘」，可是随着楼价不断上升，如今个别新推出的这类尺码楼盘已卖到一千万元，也许要改口称之为「豪宅」了。在上车盘豪宅化的趋势下，特区政府的房屋政策更加备受关注，因为众所周知，房屋问题是各式各样社会问题的滥觞，修补社会撕裂其中一大关键是视乎政府能否切实解决房屋问题，拉近无壳蜗牛与有楼一族之间的距离，改善贫富悬殊。