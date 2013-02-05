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亚洲 | 2013年 2月 5日 星期二 14:13 BJT

日本股市: 日经指数收跌1.9%结束五连涨,受欧元区忧虑重燃拖累

路透东京2月5日 - 日本股市日经指数周二收低,结束五日连涨,因为对欧元区危机的忧虑重燃,触发了对近期升势的获利了结,日经指数脱离上个交易日所创的33个月高位.

日经指数 收低1.9%至11,046.92点,远离周一所及的33个月收盘高位11,260.35点.东证股价指数 收跌1.7%至939.70点.(完)
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