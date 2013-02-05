更新版-日本股市: 日经指数收跌1.9%中止五连涨,成交量创23个月高位

目前正值日股财报公布高峰,周二收盘后丰田汽车公布第三季获利增长,同时也上修年度获利预估.

丰田汽车 将全年度净利预估上修逾10%至8,600亿日圆(93亿美元),因佳美(Camry)轿车和其他车款在美国销售强劲,且日圆汇率走贬.

不过,财报令人失望的个股如日立,股价则受到惩罚.日立大跌6.4%,因为将全年营业利润预估下调13%,理由是欧洲需求疲弱且新兴市场放缓.

Panasonic 一度大涨12%,终场收高3.9%,延续周一涨势.Panasonic公布第三季扭转上年同期的亏损,录得营业利润.

"看来是受到热钱流入以及一些短线回补的带动.财报与预期的差异并不特别大,不过一但股价开始上涨,散户就追高,"东海东京证券的股票交易部主管Masato Futoi表示.

权值较大的个股日本迅销(Fast Retailing) 收低3.2%,1月同店销售较上年同期下滑5.5%,因为当月的周末天数较少.