更新版-日本股市: 日经指数收跌1.9%中止五连涨,成交量创23个月高位

中美关系：中国可从优化贸易统计方式等方面缓解经贸摩擦--人民日报海外版
路透北京4月7日 - 人民日报海外版周五题为“中美加深合作利好世界经济”的文章称，在中美两国元首会晤的诸多议题中，经贸合作方面的动向备受关注；为缓解中美经贸的摩擦，中国可从加大进口美国产品、优化贸易统计方式及加强中美贸易投资合作框架谈判等三方面努力。
目前正值日股财报公布高峰,周二收盘后丰田汽车公布第三季获利增长,同时也上修年度获利预估.
丰田汽车 将全年度净利预估上修逾10%至8,600亿日圆(93亿美元),因佳美(Camry)轿车和其他车款在美国销售强劲,且日圆汇率走贬.
不过,财报令人失望的个股如日立,股价则受到惩罚.日立大跌6.4%,因为将全年营业利润预估下调13%,理由是欧洲需求疲弱且新兴市场放缓.
Panasonic 一度大涨12%,终场收高3.9%,延续周一涨势.Panasonic公布第三季扭转上年同期的亏损,录得营业利润.
"看来是受到热钱流入以及一些短线回补的带动.财报与预期的差异并不特别大,不过一但股价开始上涨,散户就追高,"东海东京证券的股票交易部主管Masato Futoi表示.
权值较大的个股日本迅销(Fast Retailing) 收低3.2%,1月同店销售较上年同期下滑5.5%,因为当月的周末天数较少.
东证股价指数 收低1.7%至939.70点,交投热络,共48亿股换手,为2011年3月以来最大量.(完)
路透北京4月7日 - 人民日报海外版周五题为“中美加深合作利好世界经济”的文章称，在中美两国元首会晤的诸多议题中，经贸合作方面的动向备受关注；为缓解中美经贸的摩擦，中国可从加大进口美国产品、优化贸易统计方式及加强中美贸易投资合作框架谈判等三方面努力。
联储局公布3月份议息会议纪录，除加息外，还讨论缩减资产负债表（简称缩表，即收回透过量宽向市场注入的资金），原因应是通胀达标，股市虚高，且主席耶伦明年离任，为有始有终，除启加息步伐，还掀减债序幕。
对于一个四百方尺的住宅单位，过往的概念一般归类为「上车盘」，可是随着楼价不断上升，如今个别新推出的这类尺码楼盘已卖到一千万元，也许要改口称之为「豪宅」了。在上车盘豪宅化的趋势下，特区政府的房屋政策更加备受关注，因为众所周知，房屋问题是各式各样社会问题的滥觞，修补社会撕裂其中一大关键是视乎政府能否切实解决房屋问题，拉近无壳蜗牛与有楼一族之间的距离，改善贫富悬殊。