日本股市: 跳涨2%,此前央行总裁白川方明暗示将提前离任

马来西亚期市：棕榈油期货跌至五个月低点，追随豆油的跌势
路透吉隆坡3月31日 - 马来西亚棕榈油期货周五跌至逾五个月低点，回吐稍早涨幅，因追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势。
路透东京2月6日 - 日本股市日经指数周三盘初上涨2.1%,因日本央行总裁白川方明决定较原先预期的提前三周离职之后,日圆大跌帮助日经指数走扬.
白川方明的决定将令外界更加预期强势宽松货币政策.首相安倍晋三对日本央行大力施压,并清楚表明他希望央行总裁人选将能采取更积极的宽松政策.
日经指数 上涨228.93点至11,275.85点,东证股价指数 涨2%至959.02点.(完)
路透吉隆坡3月31日 - 马来西亚棕榈油期货周五跌至逾五个月低点，回吐稍早涨幅，因追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势。
路透新加坡3月31日 - 亚洲石脑油裂解价差周五从一个月高位下跌5%，至每吨75.93美元，但市场对石脑油需求旺盛降低了过剩的供应，并改善了卖家的基本面。
路透北京3月31日 - 中国证监会周五表示，拟就公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理做出规定，进一步完善开放式基金流动性风险管控指标体系，同时兼顾偏股类和固定收益类基金的潜在风险，并要求基金管理人针对性建立完善流动性风险管控机制。