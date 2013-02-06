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亚洲 | 2013年 2月 6日 星期三 08:18 BJT

日本股市: 跳涨2%,此前央行总裁白川方明暗示将提前离任

路透东京2月6日 - 日本股市日经指数周三盘初上涨2.1%,因日本央行总裁白川方明决定较原先预期的提前三周离职之后,日圆大跌帮助日经指数走扬.

白川方明的决定将令外界更加预期强势宽松货币政策.首相安倍晋三对日本央行大力施压,并清楚表明他希望央行总裁人选将能采取更积极的宽松政策.

日经指数 上涨228.93点至11,275.85点,东证股价指数 涨2%至959.02点.(完)

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