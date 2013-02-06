日本股市: 刷新33个月高位,央行总裁决定提前卸任增强宽松预期

马来西亚期市：棕榈油期货跌至五个月低点，追随豆油的跌势
路透吉隆坡3月31日 - 马来西亚棕榈油期货周五跌至逾五个月低点，回吐稍早涨幅，因追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势。
尽管日经指数最近走高,但部分交易商怀疑,任命央行新总裁是否能够推动股市自当前水平大幅上扬.
"在安倍的大力施压下,日本央行上月与政府发布了联合声明.无论谁被任命为新任央行总裁,都不太可能违背政府政策,"Bayview Asset Management投资组合经理Yasuo Sakuma称.
东证股价指数 跳涨2.9%至966.63点,市场交投活跃,换手24.3亿股,有望追平周二所创48亿股的2011年3月以来最高日成交量水平.(完)
路透吉隆坡3月31日 - 马来西亚棕榈油期货周五跌至逾五个月低点，回吐稍早涨幅，因追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势。
路透新加坡3月31日 - 亚洲石脑油裂解价差周五从一个月高位下跌5%，至每吨75.93美元，但市场对石脑油需求旺盛降低了过剩的供应，并改善了卖家的基本面。
路透北京3月31日 - 中国证监会周五表示，拟就公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理做出规定，进一步完善开放式基金流动性风险管控指标体系，同时兼顾偏股类和固定收益类基金的潜在风险，并要求基金管理人针对性建立完善流动性风险管控机制。