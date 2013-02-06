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亚洲 | 2013年 2月 6日 星期三 12:10 BJT

日本股市: 刷新33个月高位,央行总裁决定提前卸任增强宽松预期

尽管日经指数最近走高,但部分交易商怀疑,任命央行新总裁是否能够推动股市自当前水平大幅上扬.

"在安倍的大力施压下,日本央行上月与政府发布了联合声明.无论谁被任命为新任央行总裁,都不太可能违背政府政策,"Bayview Asset Management投资组合经理Yasuo Sakuma称.

东证股价指数 跳涨2.9%至966.63点,市场交投活跃,换手24.3亿股,有望追平周二所创48亿股的2011年3月以来最高日成交量水平.(完)

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