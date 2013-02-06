版本:
中国
货币新闻 | 2013年 2月 6日 星期三 14:25 BJT

日本股市: 日经指数跳涨至逾四年高位,因日本央行总裁决定提前离任

路透东京2月6日 - 日本股市日经指数周三蹿升3.8%,收于2008年10月以来的最高位;因市场预计日本央行总裁决定提前离任,令更倾向于大力推行货币宽松政策的人士接任成为可能,这导致日圆大幅下滑.

该指标股指一度上涨416.83点至11,463.75,录得震后交投动荡的2011年3月以来的最大单日涨幅,因为日本央行总裁决定提前离任的消息导致日圆兑美元触及新低94.08.

东证股价指数 跳涨3.1%至986.82点,交易规模大,有46.1亿股易手,略低于周二所创2011年3月以来的最高值48亿股.(完)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐