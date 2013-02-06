日本股市: 日经指数跳涨至逾四年高位,因日本央行总裁决定提前离任

国际油市：亚洲500ppm柴油现货价差处在小幅升水区间
路透新加坡3月31日 - 亚洲含硫500ppm柴油近月3月现货价差处在小幅升水状态，反映出相较于1月和2月，卖家的基本面改善。1月和2月的现货价差都处在小幅贴水状态。
路透东京2月6日 - 日本股市日经指数周三蹿升3.8%,收于2008年10月以来的最高位;因市场预计日本央行总裁决定提前离任,令更倾向于大力推行货币宽松政策的人士接任成为可能,这导致日圆大幅下滑.
该指标股指一度上涨416.83点至11,463.75,录得震后交投动荡的2011年3月以来的最大单日涨幅,因为日本央行总裁决定提前离任的消息导致日圆兑美元触及新低94.08.
东证股价指数 跳涨3.1%至986.82点,交易规模大,有46.1亿股易手,略低于周二所创2011年3月以来的最高值48亿股.(完)
路透新加坡3月31日 - 亚洲含硫500ppm柴油近月3月现货价差处在小幅升水状态，反映出相较于1月和2月，卖家的基本面改善。1月和2月的现货价差都处在小幅贴水状态。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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