日本股市: 日经指数跳涨至逾四年高位,因日本央行总裁决定提前离任

路透东京2月6日 - 日本股市日经指数周三蹿升3.8%,收于2008年10月以来的最高位;因市场预计日本央行总裁决定提前离任,令更倾向于大力推行货币宽松政策的人士接任成为可能,这导致日圆大幅下滑.

该指标股指一度上涨416.83点至11,463.75,录得震后交投动荡的2011年3月以来的最大单日涨幅,因为日本央行总裁决定提前离任的消息导致日圆兑美元触及新低94.08.