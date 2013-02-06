更新版-日本股市: 日经指数创四年多高位,央行总裁宣布提前卸任

首相安倍晋三给日本央行施压,要求其采取更多措施使经济摆脱停滞.他明确表示,需要一位在宽松政策方面更加大胆的央行总裁.

"这则消息看似相对无关紧要,但日圆却大幅走软,因为它反映出并确认了日本政局将继续偏向于日圆走软和冒险意愿的市场预期,"瑞士信贷驻东京的股票销售负责人Stefan Worrall表示.

过去两个半月来,投资者一直在追捧出口类股,因日圆兑美元下跌15.5%.Worrall称,汇价更有竞争力还有其他益处.

周三,丰田汽车 和三菱重工业 等个股的乐观财测帮助延续了偏多人气.

丰田汽车大涨6.1%,是主板成交量最大的个股;三菱重工业 飙升10.4%,这两支个股均触及2008年秋季以来最高.