更新版-日本股市: 日经指数创四年多高位,央行总裁宣布提前卸任

马来西亚期市：棕榈油期货跌至五个月低点，追随豆油的跌势
路透吉隆坡3月31日 - 马来西亚棕榈油期货周五跌至逾五个月低点，回吐稍早涨幅，因追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势。
首相安倍晋三给日本央行施压,要求其采取更多措施使经济摆脱停滞.他明确表示,需要一位在宽松政策方面更加大胆的央行总裁.
"这则消息看似相对无关紧要,但日圆却大幅走软,因为它反映出并确认了日本政局将继续偏向于日圆走软和冒险意愿的市场预期,"瑞士信贷驻东京的股票销售负责人Stefan Worrall表示.
过去两个半月来,投资者一直在追捧出口类股,因日圆兑美元下跌15.5%.Worrall称,汇价更有竞争力还有其他益处.
周三,丰田汽车 和三菱重工业 等个股的乐观财测帮助延续了偏多人气.
丰田汽车大涨6.1%,是主板成交量最大的个股;三菱重工业 飙升10.4%,这两支个股均触及2008年秋季以来最高.
此外,对新央行总裁的预期也有利于通胀敏感板块.上月日本央行与政府达成2%的通胀率目标.周三不动产板块 攀升4%.(完)
路透吉隆坡3月31日 - 马来西亚棕榈油期货周五跌至逾五个月低点，回吐稍早涨幅，因追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势。
路透新加坡3月31日 - 亚洲石脑油裂解价差周五从一个月高位下跌5%，至每吨75.93美元，但市场对石脑油需求旺盛降低了过剩的供应，并改善了卖家的基本面。
路透北京3月31日 - 中国证监会周五表示，拟就公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理做出规定，进一步完善开放式基金流动性风险管控指标体系，同时兼顾偏股类和固定收益类基金的潜在风险，并要求基金管理人针对性建立完善流动性风险管控机制。