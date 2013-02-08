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亚洲 | 2013年 2月 8日 星期五 08:17 BJT

日本股市: 盘初下跌,因欧元区经济不确定性打压市场人气

路透东京2月8日 - 日本股市日经指数周五连续第二日延续跌势,因投资者情绪受欧元区经济的不确定性打压,此前欧洲央行总裁就欧洲前景发表悲观评论.

日经指数 下跌1.0%,至11,241.09点.东证股价指数 跌0.5%,至963.96点.(完)
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