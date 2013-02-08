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亚洲 | 2013年 2月 8日 星期五 15:40 BJT

更新版-日本股市: 收低且周线中止12周连涨,欧元区经济疑虑影响人气

"看来投资者好像将此作为卖出的理由,而这似乎有些牵强,"Investrust执行长Hiroyuki Fukunaga称.他的看法与其他市场人士的看法一致,他们认为市场已经消化了欧元区的疲弱.

索尼 跌幅居前,股价重挫10.1%,因其公布10-12月当季获利远不如预期.

东证股价指数 收跌1.2%,报957.35点,换手42.3亿股,略低于周四.

富士通 逆势上扬,跳涨5.1%至10个月高位,此前该公司宣布将重组微芯片(晶片)业务,并与Panasonic一起整合旗下陷入困境的LSI芯片部门.

全日本空输 和日本航空 股价均上涨近5%,因美国航空监管机构表示,将允许波音 试航787梦幻客机. (完)
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