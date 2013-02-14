日本股市: 早盘受企业获利强劲支撑反弹,关注日央行会议结果

国际油市：亚洲柴油裂解价差涨至逾一周高位上方，因东南亚出现零星需求
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
路透东京2月14日 - 日本股市日经指数周四早盘反弹,因获利强劲激励晶片类股和另外几家公司股票上扬,包括朝日集团控股.
不过市场整体买气仍相对受限,部分归因于市场认为日本央行今日稍晚结束两日会议后,不会出台新的宽松举措.
日经指数 早盘上涨0.6%至11,313.68点.该指数周三收低1%,因此前七国集团(G7)一名官员表示担心日圆的过度波动,推动日圆大幅反弹.东证股价指数 微升0.1%至957.64.(完)
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
路透3月28日 - 特斯拉汽车周二表示，中国科技巨头腾讯控股已对其投资17.8亿美元，获得5%的被动股权。 根据特斯拉提交的监管文件，截止3月24日，腾讯持有超过800万股特斯拉股票。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
路透迪拜3月28日 - 新加坡380-cst燃料油现货价差周二下滑，由于大量现货供应打压价格，而且卖家争相清理库存，多头未能使价差突破上日所及的近三周高点。