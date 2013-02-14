日本股市: 早盘受企业获利强劲支撑反弹,关注日央行会议结果

路透东京2月14日 - 日本股市日经指数周四早盘反弹,因获利强劲激励晶片类股和另外几家公司股票上扬,包括朝日集团控股.

不过市场整体买气仍相对受限,部分归因于市场认为日本央行今日稍晚结束两日会议后,不会出台新的宽松举措.

日经指数 早盘上涨0.6%至11,313.68点.该指数周三收低1%,因此前七国集团(G7)一名官员表示担心日圆的过度波动,推动日圆大幅反弹.东证股价指数 微升0.1%至957.64.(完)