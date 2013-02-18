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货币新闻 | 2013年 2月 18日 星期一 14:20 BJT

日本股市: 日经指数大幅收高2.1%,出口股和银行股领涨

路透东京2月18日 - 日本股市日经指数周一收盘跳涨2.1%,出口股和银行股领涨,此前在20国集团(G20)会议并未点名批评日本采取导致日圆贬值的政策后,日圆再度走贬. 日经指数收高234.04点至11,407.87点,东证股价指数 大涨2.2%至962.69点.(完)

美国股市 .NCN 标准普尔主要分类指数 0#.GSPMAJOR

美股一周展望 .N/OCN 纽约证交所最活跃个股 .AV.N

美股盘前/盘后 XHR/USCN Nasdaq最活跃个股 .AV.O

美股ADR收盘报导 ADR/CN 纽约证交所涨幅居前个股 .PG.N

美股业绩公布日程 US/RESFCN 纽约证交所跌幅居前个股 .PL.N

股市新闻 STX-CMN Nasdaq涨幅居前个股 .PG.O

美股盘中英文报导 STXNEWS/US Nasdaq跌幅居前个股 .PL.O

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(编译 戴素萍; 审校)
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